Porsche veut accélérer avec Google

(Boursier.com) — Porsche envisage d'intégrer pleinement les logiciels de Google dans ses cockpits de voiture, a déclaré ce jeudi à Reuters une source proche de l'entreprise. Cela marquerait un changement de stratégie pour le constructeur automobile nouvellement coté. L'accord, qui ne serait envisagé que pour la marque Porsche et non plus largement pour le groupe Volkswagen, permettrait aux clients Porsche d'accéder aux applications Google telles que Google Maps et Google Assistant sans avoir à connecter la voiture à un téléphone Android. Le directeur financier de Porsche, Lutz Meschke, avait déjà déclaré en fin d'année dernière que la société était en contact étroit avec Google et Apple ainsi qu'avec Baidu, Tencent et Alibaba en Chine après la fin de sa coopération avec l'unité Cariad de Volkswagen sur la recherche et le développement de logiciels.

Porsche s'était précédemment montré réticent à utiliser les logiciels Google car cela demandait que trop de données soient partagées, selon Manager Magazin...