Porsche : près de la moitié des investisseurs n'auraient pas été servis

(Boursier.com) — Certes , l'offre de titres était limitée. Mais dans un environnement aussi chahuté qu'actuellement sur les marchés financiers, l'introduction en bourse de Porsche a de quoi faire des envieux. Après avoir fixé le prix d'intro en haut de fourchette, soit 82,5 euros par action, le titre du fabricant de la 911 et de la Taycan électrique a gagné plus de 5% en cours de séance avant de réduire ses gains. Il faut dire que dans le même temps, le DAX abandonne plus de 1,5%...

La demande pour participer à l'IPO du constructeur, la plus importante en Europe depuis plus d'une décennie, a été telle que près de la moitié des investisseurs qui ont passé des ordres n'auraient pas reçu satisfaction, selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'.

"Le niveau élevé de la demande démontre la confiance des investisseurs dans l'avenir de Porsche", affirmait Arno Antlitz, directeur financier de Volkswagen, avant les premiers échanges du titre. "Aujourd'hui est un jour historique pour Porsche", a de son côté déclaré Oliver Blume, PDG de Volkswagen et de Porsche, dans une interview accordée à 'Bloomberg Television'. "La première réaction du marché est très positive et cela montre le potentiel de notre entreprise".

En récoltant 9,4 MdsE en mettant seulement 12,5% de son capital sur le marché, Porsche réalise la plus importante levée de fonds sur le Vieux continent depuis Glencore en 2011.