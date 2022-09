Porsche : la Formule 1, ce sera sans Red Bull

(Boursier.com) — Porsche continue à envisager une entrée en Formule 1. Mais ce ne sera pas avec Red Bull. Après des mois de discussions, les "deux sociétés sont parvenues à la conclusion conjointe que ces pourparlers ne se poursuivraient plus", indique le groupe allemand dans un bref communiqué. "La prémisse était toujours qu'un partenariat serait basé sur un pied d'égalité, qui inclurait non seulement un partenariat moteur mais aussi au niveau de l'équipe. Cela n'a pas pu être réalisé. Avec les changements de règles finalisés, la série de courses reste néanmoins un environnement attractif pour Porsche, qui continuera à être surveillé", ajoute le constructeur de voitures de luxe.

In the course of the last few months, #Porsche AG and Red Bull GmbH have held talks on the possibility of Porsche's entry into Formula 1. The two companies have now jointly come to the conclusion that these talks will no longer be continued. More: https://t.co/ZtOfoYr7U4 pic.twitter.com/1XCKaLbPfk >— Porsche Newsroom (@PorscheNewsroom), via Twitter

Cette annonce intervient quelques jours après qu'Audi, une autre marque de l'empire Volkswagen, eut annoncé son arrivée sur les circuits en 2026 en tant que motoriste. A partir de 2026, la Formule 1 prévoit une plus grande électrification des voitures et l'utilisation d'un carburant durable avancé dans le cadre d'un plan visant à devenir neutre en carbone d'ici la fin de la décennie. De nouvelles règles plus en phase avec les propres objectifs climatiques de VW.