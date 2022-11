Porsche : chouchou des marchés

(Boursier.com) — Tout le monde l'adore, ou presque. En hausse d'environ 20% depuis son introduction record fin septembre, Porsche est plébiscité par les investisseurs mais aussi par les analystes. Les équipes de Goldman Sachs, JP Morgan Chase & Co, Citigroup ou encore Deutsche Bank ont ainsi débuté le suivi du constructeur automobile allemand avec un conseil 'achat' ou équivalent, louant l'image de la marque, sa concentration sur les véhicules électriques et sa solidité financière. Sur les 16 analystes suivant désormais le dossier répertoriés par 'Bloomberg', aucun n'a un avis négatif.

"Nous pensons que Porsche offre une exposition unique au segment automobile de luxe, bénéficiant d'un fort pouvoir de tarification, permettant à l'entreprise de faire face à des défis", notamment des coûts plus élevés, la transition vers les véhicules électriques et la conduite autonome, affirment par exemple les analystes de JP Morgan. La "position de pionnier" de Porsche dans le domaine des véhicules électriques de luxe à batterie en fait une "entreprise désirable parmi les constructeurs automobiles en place", écrit de son côté Citi. La société est dans "une position unique", souligne pour sa part Barclays, car elle combine des caractéristiques de luxe telles que la rareté et des prix élevés avec les avantages d'échelle des grands fabricants. Porsche est "déjà la chérie de tout le monde", renchérit le banque anglaise.

Avec une capitalisation de plus de 90 milliards d'euros, Porsche est rapidement devenu le constructeur automobile le plus valorisé d'Europe, dépassant sa société-mère Volkswagen.