Porsche : c'est le grand jour, premiers échanges en légère hausse

(Boursier.com) — C 'est le grand jour pour Porsche. Malgré les turbulences sur les marchés financiers et les inquiétudes concernant l'envolée de l'inflation et une éventuelle récession mondiale, le fabricant de la 911 et de la Taycan électrique va faire ses débuts boursiers ce jeudi à Francfort. Volkswagen a fixé hier soir le prix d'introduction à 82,50 euros par action préférentielle, soit le haut de la fourchette fournie aux opérateurs (entre 76,50 et 82,50 euros). A ce niveau, Porsche est valorisé 75 milliards d'euros. De quoi en faire la plus importante IPO en Europe depuis une décennie. Un total de 113.875.000 actions préférentielles sont placées auprès de multiples investisseurs.

"Le niveau élevé de la demande démontre la confiance des investisseurs dans l'avenir de Porsche", a déclaré Arno Antlitz, directeur financier de VW. "Le produit de l'introduction en bourse donnera à Volkswagen beaucoup plus de flexibilité financière dans le cadre de sa transformation vers l'électromobilité et la numérisation".

"Si vous pouvez réussir une introduction en bourse dans un marché aussi difficile, cela montre l'attractivité de l'entreprise", affirme à 'Bloomberg' l'analyste de Jefferies, Philippe Houchois. "Porsche est une entreprise mature et bien connue qui n'a pas besoin de lever de capitaux. La mettre sur le marché en tant qu'entreprise pleinement formée - être capable de réussir est assez impressionnant".

Quelque 12,5% du capital social total - uniquement des actions sans droit de vote - seront cotés en bourse, dont une grande partie revient à quatre investisseurs de premier plan : Qatar Investment Authority, le fonds souverain norvégien, T. Rowe Price et ADQ se sont engagés ensemble à acquérir jusqu'à 3,7 MdsE de titres lors de l'opération. Les deux familles milliardaires Porsche et Piëch, qui contrôlent VW par le biais d'actions avec droit de vote, obtiendront pour leur part une participation minoritaire de blocage de 25% plus une action via Porsche Automobil Holding.

Le titre a ouvert en hausse de 2% dans un marché allemand en repli de plus de 1%.