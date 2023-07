Porsche AG : reste pénalisé par les pénuries de pièces

(Boursier.com) — Porsche AG confirme ses objectifs malgré une situation économique mondiale "tendue". Le constructeur de voitures de luxe a fait état d'une hausse de 10,7% de son bénéfice opérationnel semestriel à 3,85 milliards d'euros pour des revenus en progression de 14% à 20,43 milliards d'euros. Les livraisons ont augmenté de 14,7% (167.354 unités) grâce à une forte demande pour les modèles 911 et Macan, mais les livraisons du Taycan EV ont diminué de 5% en raison de pénuries de pièces spéciales.

Porsche a indiqué que l'atteinte de son objectif de ventes de véhicules électriques représentant au moins 12% des expéditions totales cette année dépendra d'un meilleur approvisionnement, ce qui pourrait s'avérer difficile. "Il n'y a pas de semaine où nous n'avons pas de problème de chaîne d'approvisionnement", a déclaré à la presse le président Oliver Blume. "Nous voyons encore beaucoup d'incertitudes également en raison des incertitudes géopolitiques dans le monde", a précisé le dirigeant. Le patron a averti que les pénuries de pièces qui ont réduit la production de son seul véhicule entièrement électrique persisteront au second semestre, soulevant des questions sur le déploiement des futurs modèles alimentés par batterie.

La société est également confrontée à des coûts plus élevés que l'année dernière en partie en raison de la commercialisation de la Porsche Cayenne et de la numérisation de ses opérations. Elle a néanmoins réitéré sa guidance d'une marge d'Ebitda 2023 comprise entre 25 et 27%, contre 26,7% au deuxième trimestre et 24,4% au T1. Les revenus sont toujours attendus entre 40 et 42 MdsE.