Polestar sous pression à Wall Street, croissance trop lente ?

(Boursier.com) — Polestar , le constructeur automobile suédois actif sur le marché des véhicules électriques, trébuche avant bourse à Wall Street. Le groupe a réalisé pourtant des livraisons record au premier trimestre avec 12.076 voitures, en hausse de 26% sur un an, et il aborde le deuxième trimestre avec "une bonne dynamique commerciale". La société rappelle qu'elle a connu une forte croissance au cours des cinq dernières années, établissant une empreinte mondiale avec plus de 100.000 voitures en circulation sur 27 marchés. Il a récemment lancé deux nouvelles voitures - la Polestar 3 et la Polestar 4 - pour répondre au segment populaire des SUV... Sur le trimestre écoulé, les revenus se sont appréciés de 21% à 546 millions de dollars, mais le consensus était de 589 millions de dollars. La perte par action, d'un cent seulement, est beaucoup moins lourde que prévu (consensus -14 cents). La perte nette est réduite à 9 millions de dollars contre 274 millions un an avant. La perte opérationnelle est ramenée à 199 millions. Le groupe reporte enfin le début de la production de sa Polestar 3 jusqu'au premier trimestre 2024.

Polestar a récemment été informé du temps supplémentaire nécessaire pour le développement final du logiciel de la nouvelle plateforme entièrement électrique partagée par Volvo Cars. Ainsi, le début de la production de la Polestar 3 est désormais prévu au premier trimestre 2024. À la lumière de cela et de la conjoncture économique affectant l'industrie automobile, Polestar prévoit désormais des volumes mondiaux de 60.000 à 70.000 véhicules pour 2023, soit une croissance annuelle de 16 à 36%, après des livraisons record de 51.491 l'an dernier. Le démarrage de la production de la Polestar 4, prévu pour la Chine au quatrième trimestre 2023, et pour les autres marchés début 2024, reste inchangé. Polestar intensifie ses efforts en matière de gestion des coûts, notamment en gelant les embauches à l'échelle mondiale et en réduisant les effectifs de 10%, "ce qui permet d'accroître l'efficacité de l'ensemble de l'entreprise".

Thomas Ingenlath, DG de Polestar, commente : "Nous prenons les mesures nécessaires pour renforcer Polestar à court terme. Alors que la production de Polestar 3 va maintenant commencer au premier trimestre 2024, le lancement réussi de Polestar 4 le mois dernier signifie que nous ajoutons deux offres fortes sur le marché attractif des SUV électriques en 2024. Je suis convaincu que nous réaliserons nos ambitions de croissance et notre chemin vers la rentabilité".