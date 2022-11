Polestar : doublement des revenus

(Boursier.com) — Polestar , le constructeur automobile suédois coté à Wall Street, présent sur le segment de l'électrique, a annoncé ses résultats pour les neuf mois se terminant fin septembre 2022. Les revenus ont totalisé 435 millions de dollars sur le trimestre clos contre 213 millions un an avant. La perte opérationnelle a été de 196 millions, contre 293 millions pour la période correspondante de 2021. Le résultat net est positif de 299 millions de dollars contre une perte de 302 millions un an plus tôt, mais il bénéficie d'un profit comptable non récurrent. Sur neuf mois, les revenus s'élèvent à 1,48 milliard de dollars, contre 747 millions un an plus tôt. La perte nette est ramenée à 203 millions, contre 670 millions pour la période comparable de l'an dernier. Le groupe table sur des ventes solides au quatrième trimestre. Il envisage pour l'exercice un chiffre d'affaires de 2,4 milliards, avec 50.000 unités écoulées, et dit pouvoir financer ses opérations l'an prochain. Le niveau de cash et équivalents en fin de période était de 988 millions de dollars.