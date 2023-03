Polestar brille à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Polestar grimpe de 5% à Wall Street ce jeudi, alors que le concepteur de véhicules électriques a publié des comptes trimestriels et annuels plutôt rassurants. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe a affiché des revenus de 2,5 milliards d dollars en augmentation de 84%. Le constructeur suédois a livré 51.491 voitures en 2022, soit une progression de 80% en comparaison de l'année antérieure. Le niveau de cash et équivalents à fin décembre 2022 se situait à 974 millions de dollars. La perte d'exploitation s'est tout de même quelque peu creusée à 1,29 milliard de dollars, contre 995 millions de dollars un an auparavant. La perte opérationnelle ajustée est ressortie à 914 millions de dollars contre 995 millions de dollars en 2021. Pour le trimestre clos, les revenus se sont appréciés de 67% à 985 millions de dollars et la perte d'exploitation s'est résorbée de 39% à 205 millions.