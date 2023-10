PNC Financial Services : rassurant ?

(Boursier.com) — PNC Financial Services, la banque régionale américaine, a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 1,57 milliard de dollars soit 3,60$ par titre, contre 1,64 milliard de dollars et 3,78$ par action un an plus tôt. Les revenus de l'établissement pour le trimestre clos fin septembre ont été de 5,23 milliards de dollars, contre 5,55 milliards pour la période comparable, l'an dernier. Les dépôts moyens ont été de 422,5 milliards de dollars, en retrait de 3,2 milliards de dollars soit moins de 1% en comparaison du trimestre antérieur, la progression des dépôts commerciaux ayant partiellement compensé le déclin des dépôts des consommateurs.