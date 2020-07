PNC Financial Services : la cession de la participation dans BlackRock dope les bénéfices

PNC Financial Services : la cession de la participation dans BlackRock dope les bénéfices









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PNC Financial Services a vu ses résultats s'envoler au deuxième trimestre avec un bénéfice net de 3,6 milliards de dollars sur la période contre 1,3 Md$ un an plus tôt. Cette évolution reflète toutefois la cession de sa participation dans BlackRock. Le résultat des activités poursuivies ressort en effet négatif à hauteur de 744 millions de dollars, soit une baisse de 1,5 milliard de dollars sur un an due à l'augmentation des provisions pour pertes sur créances, à 2,5 Mds$ sur le trimestre. Le bpa s'établit à 8,4$ et les revenus à 4,1 Mds$, en retrait de 6%.