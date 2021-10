PNC Financial Services dépasse les attentes

(Boursier.com) — PNC Financial Services, le groupe bancaire américain, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des revenus totalisant 5,2 milliards de dollars, contre 4,28 milliards un an avant et 4,67 milliards sur le précédent trimestre. Les reprises de provisions ont été de 203 millions de dollars sur le trimestre clos. Le bénéfice net a représenté 1,49 milliard de dollars soit 3,3$ par titre, contre 1,53 milliard pour la période correspondante de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,75$, contre 2,64$ sur le trimestre antérieur. Le consensus était de 3,2$ de bénéfice ajusté par action et 5,03 milliards de revenus.