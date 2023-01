PNC Financial Services corrige à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — PNC Financial Services, groupe bancaire américain basé en Pennsylvanie, trébuche avant bourse à Wall Street. Le groupe a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 1,55 milliard de dollars soit 3,47$ par action, ainsi qu'un bpa ajusté de 3,49$ et qu'une hausse de 4% des revenus à 5,76 milliards de dollars. Le consensus de place était de 3,95$ de bénéfice ajusté par action pour 5,71 milliards de dollars de revenus. Sur l'exercice clos, le bénéfice net a atteint 6,11 milliards de dollars contre 5,72 milliards en 2021. Les revenus annuels ont totalisé 21,12 milliards, contre 19,21 milliards un an avant.