PNC Financial Services : chute des profits

(Boursier.com) — PNC Financial Services, la banque régionale américaine, a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 0,88 milliard de dollars en retrait de 44%, soit un bénéfice ajusté par action de 3,16$ contre 3,47$ un an avant. Les revenus de l'établissement pour le trimestre clos fin décembre ont été de 5,36 milliards de dollars. Le consensus était de 2,94$ de bpa ajusté trimestriel et 5,3 milliards de dollars de revenus. Le revenu net d'intérêt s'est tassé de 8% à 3,4 milliards de dollars. PNC a provisionné 515 millions de dollars pour une redevance à la FDIC, agence américaine de garantie des dépôts bancaires. Le bénéfice net de l'exercice a représenté 5,6 milliards de dollars, soit un bpa ajusté de 14,10$.