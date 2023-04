PNC Financial Services bat le consensus à Wall Street

(Boursier.com) — PNC Financial Services a fait état d'une augmentation de 18% de ses bénéfices au premier trimestre, à 1,69 milliard de dollars, les hausses de taux de la Fed ayant alimenté une augmentation du revenu net d'intérêts du prêteur régional américain. "Durant un trimestre caractérisé par une volatilité accrue du marché, nous avons augmenté les dépôts, augmenté notre capital et généré de solides résultats financiers", a déclaré le DG de la banque, William Demchak. PNC affiche un bénéfice trimestriel de 3,98 dollars par action, supérieur au consensus. Les dépôts ont légèrement augmenté pour atteindre 437 milliards de dollars. Les revenus trimestriels totaux ont été de 5,6 milliards de dollars, contre 4,7 milliards un an plus tôt.