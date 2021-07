PNC dépasse les attentes

(Boursier.com) — PNC Financial, le groupe bancaire de Pennsylvanie, a annoncé pour son second trimestre 2021 un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars soit 2,43$ par titre. Le groupe évoque notamment la finalisation réussie de l'acquisition de BBVA USA, la forte croissance des revenus de commissions, ainsi que la solide qualité des métriques de crédit. Au second trimestre, les revenus ont été de 4,67 milliards contre 4,08 milliards un an avant. Le bénéfice net des opérations continues a donc dépassé le milliard de dollars, contre une perte de 744 millions de dollars un an avant. Le bpa ajusté a enfin été de 4,5$, contre 3,12$ de consensus. Les revenus étaient attendus à 4,4 milliards de dollars.