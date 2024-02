Pluxee renforce son équipe dirigeante

(Boursier.com) — Pluxee , acteur international majeur dans le domaine des avantages et de l'engagement des salariés, annonce le renforcement de son équipe dirigeante, en ligne avec son plan stratégique présenté le 10 janvier 2024 lors de son Capital Markets Day.

Alexandre Cotarmanac'h rejoint Pluxee en tant que Directeur Produit et membre de l'équipe dirigeante. Il supervisera le portefeuille de produits et de services de Pluxee en définissant la feuille de route et en pilotant l'innovation. Alexandre assurera le déploiement de l'offre et contribuera à la croissance rentable du Groupe.

Alexandre Cotarmanac'h reportera à Aurélien Sonet, Directeur général de Pluxee, avec effet immédiat.

Viktoria Otero del Val, précédemment Directrice Stratégie, Produit et Expérience Client, devient Directrice Stratégie, Marketing et Vente pour le Groupe, et Directrice de la Croissance des revenus pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Dans son nouveau rôle, tout en continuant à encadrer la stratégie, le marketing et la performance des ventes, Viktoria pilotera également l'augmentation des revenus du Groupe sur les activités d'engagement, de motivation et de reconnaissance des salariés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Aurélien Sonet, Directeur général de Pluxee, a commenté : "Cette période est passionnante pour notre Groupe, alors que nous continuons à capitaliser sur l'élan donné par notre introduction en Bourse. Le renforcement de l'équipe dirigeante de Pluxee vise à soutenir l'exécution de notre plan stratégique, destiné à consolider notre position d'acteur international majeur dans le domaine des avantages et de l'engagement des salariés et à soutenir notre croissance rentable. En tant que pure player, nous nous engageons à améliorer notre proposition de valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes - clients, consommateurs et partenaires marchands.

Avec l'arrivée d'Alexandre Cotarmanac'h, un expert chevronné doté d'une expérience avérée en matière de produits, de technologie et de data, Pluxee est d'autant mieux positionné pour saisir les opportunités du marché et optimiser son offre de produits et services à l'échelle mondiale. Dans son nouveau rôle, Viktoria s'appuiera sur son savoir-faire pour réaliser pleinement le potentiel de croissance des marchés américains et britanniques de l'engagement, de motivation et de reconnaissance des salariés tout en restant en charge de la stratégie, du marketing et de la performance des ventes du Groupe."