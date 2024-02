Pluxee place avec succès une émission obligataire d'un montant de 1,1 MdE

(Boursier.com) — Pluxee annonce le succès de l'émission obligataire inaugurale pour un montant total de 1,1 milliard d'euros, consistant en une série d'obligations d'un montant de 550 millions d'euros d'une maturité de 4,5 ans avec un coupon de 3,50% et une série d'obligations d'un montant de 550 millions d'euros d'une maturité de 8,5 ans avec un coupon de 3,75%.

Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux du Groupe, y compris le refinancement d'une partie du crédit-relais existant d'un montant d'1,5 milliard d'euros conclu par Pluxee avec un syndicat de banques internationales dans le cadre de son spin-off du groupe Sodexo et de l'admission à la négociation de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Une demande d'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris à partir de leur date d'émission sera effectuée.

L'émission obligataire a été largement sursouscrite, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs institutionnels dans la qualité de crédit de Pluxee, notée BBB+ (avec perspectives stables) par Standard & Poor's.

Les banques (joint bookrunners) en charge du placement étaient BNP Paribas et Société Générale (agissant comme coordinateurs globaux), Citigroup, J.P. Morgan et Santander Corporate & Investment Banking ainsi que ING et CIC Market Solutions