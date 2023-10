Plug sélectionné par Arcadia eFuels pour fournir 280 MW d'électrolyseurs destinés à la production d'hydrogène vert au Danemark

(Boursier.com) — Plug Power Inc, principal fournisseur de solutions d'hydrogène vert clés en main, remporte une commande majeure de 280 mégawatts (MW) d'électrolyseurs PEM (membrane d'échange de protons) auprès de l'entreprise Danoises Arcadia eFuels. Ces électrolyseurs alimenteront la plus grande usine de carburant d'aviation durable (CAD) située à Vordingborg (Danemark).

L'usine d'Arcadia utilisera la technologie d'électrolyse de Plug pour produire environ 120 tonnes par jour d'hydrogène vert. L'hydrogène vert sera ensuite combiné avec du CO2 biogénique pour produire du gaz de synthèse. Le traitement ultérieur du gaz de synthèse permettra de générer un carburant d'aviation durable et neutre en carbone. Il répondra aux exigences en matière de carburants renouvelables d'origine non biologique (RFNBO) misent en place par l'EU. Ces règles visent à fournir 70 % de la consommation de carburant dans les aéroports de l'UE (Union européenne) d'ici à 2050, les premiers mandats démarrant dès 2025.

Arcadia a entamé une étude d'ingénierie et de conception préliminaires afin de soutenir la décision finale d'investissement et faire passer le projet à la phase d'exécution prévue pour la mi-2024. Arcadia prévoit une date d'exploitation commerciale d'ici la fin 2026.

Ce contrat avec Arcadia Fuels nous positionne comme le fournisseur privilégié de solutions d'hydrogène vert visant à décarboniser le secteur des hydrocarbures", a déclaré Andy Marsh, PDG de Plug. "Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Arcadia dans le cadre de ses projets de croissance et d'expansion rapides."

"La demande mondiale en eCarburants continue de croître, et pour y répondre, nous devons construire des usines de production à l'échelle commerciale", a déclaré Amy Hebert, PDG d'Arcadia eFuels. "Notre partenariat avec Plug est essentiel pour garantir que nos installations commerciales seront en mesure de produire des carburants propres, verts et décarbonés pour les secteurs verticaux de l'aviation et de la logistique."