Plug remporte trois contrats de vente d'électrolyseurs

(Boursier.com) — Plug Power Inc, fournisseur de solutions d' hydrogène vert clés en main, remporte trois contrats de vente d'électrolyseurs de 5 mégawatts (MW) auprès des entreprises Ardagh Glass Limmared A (Suède), Hydro Havrand (Norvège) et Apex Group (Allemagne). Ces électrolyseurs permettront d'utiliser pour la première fois de l'hydrogène vert à l'échelle industrielle dans les processus de fabrication du verre, de recyclage d'aluminium et de fabrication de l'acier.

Plug est la seule entreprise à proposer aujourd'hui des électrolyseurs PEM conteneurisés de 5 MW. Le système clé en main développé par Plug permet de réduire les coûts de construction des sites et la complexité de mise en oeuvre des projets. Il a une capacité de production de plus de 2 tonnes d'hydrogène vert produit par jour.

D'ici 2030, l'Union européenne prévoit de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène vert par an pour décarboner les industries européennes et le secteur de la mobilité. Le déploiement des électrolyseurs de Plug contribuera à la réalisation de ce plan de décarbonisation.

Situé à l'est de Göteborg, en Suède, Ardagh Glass Limmared AB est le seul producteur d'emballages en verre des pays nordiques et un fournisseur de la société de spiritueux la plus populaire de Suède. Ardagh, qui est spécialisé dans la production de solutions d'emballage durables.

Il produira 2,1 tonnes par jour d'hydrogène vert d'ici à la fin de l'année. Ardagh utilisera l'énergie hydroélectrique pour générer de l'hydrogène à partir de l'électrolyseur de Plug.

L'hydrogène vert en pointe

Le géant de l'aluminium Norsk Hydro ASA confie à Hydro Havrand, sa nouvelle filiale la mission de décarboniser l'industrie lourde grâce à l'hydrogène vert... Hydro Havrand utilisera d'ici fin 2024 la technologie d'électrolyseur de Plug pour concrétiser son projet d'économie circulaire pour l'usine de recyclage d'aluminium à Hoyanger, en Norvège. Norsk Hydro possède une grande expertise dans le domaine de l'électrolyse depuis plus de 70 ans.

A Brême (Allemagne), Plug et son partenaire APEX Group démontreront pour la première fois la faisabilité de la production d'acier vert à travers la décarbonisation des hauts fourneaux locaux d'ArcelorMittal. Plug livrera deux modules d'électrolyse de 5 MW d'une capacité de production de 4,2 tonnes par jours d'hydrogène vert à SWB, la société de services publics de la ville, d'ici fin 2023. L'objectif à long terme est la décarbonisation complète de l'industrie sidérurgique du nord de l'Allemagne, puis du reste de l'Europe.

"La signature de ces trois nouveaux contrats valide notre vision d'une économie de l'hydrogène vert et vont permettre à Plug de franchir une nouvelle étape" a déclaré le PDG de Plug, Andy Marsh. "Nous avons eu l'audace de concevoir et de construire le premier module d'électrolyseur de 5 MW de l'industrie. Ce dernier est aujourd'hui plébiscité par nos clients en raison de caractéristiques holistiques, compactes et sa simplicité d'installation".

En avril 2023, Plug a annoncé une production record de stacks d'électrolyseurs PEM pour le premier trimestre 2023. L'entreprise a produit 122 MW de stacks d'électrolyseurs et près de 1.000 stacks pour un total de 5,7 MW destinés à des applications spécialisés.