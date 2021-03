Plug Power : un broker séduit par les piles à hydrogène

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Plug Power a bondi lundi de 8,4% pour finir à 52,46$ à Wall Street, après une recommandation positive de JP Morgan, dont l'analyste Paul Coster a jugé que le titre est désormais "à un prix attractif" et offre de nombreuses opportunités de croissance à long terme.

Rappelons que Plug Power est une entreprise américaine spécialisée dans le développement de piles à combustible alimentées par l'hydrogène, destinées aux véhicules électriques. La société a notamment conclu récemment un partenariat avec le constructeur automobile français Renault. JP Morgan est passé de "neutre" à "surpondérer" (achat) sur Plug Power avec un objectif de 65$, offrant un potentiel de l'ordre de 25% sur le cours actuel.

Un nouveau gros client à venir en Europe ?

La note positive de JPM intervient alors que le cours de Plug Power a perdu 23,4% en février. "Nous saisissons l'opportunité de la récente volatilité pour relever notre recommandation à surpondérer", écrit notamment Paul Coster. Le titre gagne encore plus de 54% depuis le début de l'année, et il a été multiplié par 12 en un an.

L'analyste estime que Plug Power est une valeur intéressante pour les investisseurs souhaitant accroître leur exposition aux énergies renouvelables et à l'hydrogène en particulier. Il ajoute s'attendre à ce que la compagnie acquière au moins un nouveau "client pilier" dans les prochains mois, probablement en Europe.