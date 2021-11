Plug Power signe un accord pour acquérir Frames Group

(Boursier.com) — Plug Power Inc, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'hydrogène clés en main pour l'économie mondiale de l'hydrogène vert, a signé un accord pour acquérir Frames Group, leader de l'intégration de systèmes clés en main pour le secteur de l'énergie. Fort de plus de 35 ans d'expérience, Frames conçoit, construit et fournit des équipements de traitement, des technologies de séparation, des systèmes de contrôle des flux et de sauvegarde, pour des solutions liées à l'eau et aux énergies renouvelables. Frames, dont le siège social est situé aux Pays-Bas, emploie environ 300 personnes, principalement en Europe et en Inde.

L'acquisition de Frames permettra à Plug Power d'atteindre une capacité installée d'électrolyseurs de trois gigawatts (GW) d'ici 2025. Plug Power combinera sa technologie de pile de classe mondiale avec les capacités d'intégration de systèmes de Frames pour fournir une gamme de solutions d'électrolyseurs clés en main, allant des conteneurs d'un mégawatt (MW) aux centrales autonomes de 1.000 MW.