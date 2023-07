Plug Power remporte un contrat d'électrolyseur de 100 MW pour décarboner l'industrie du pétrole et du gaz en Europe.

(Boursier.com) — Plug Power Inc, leader mondial des solutions d'hydrogène vert, a remporté un contrat portant sur la livraison de 100 mégawatts (MW) d'électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM). Il s'agit du plus grand projet annoncé dans le secteur du pétrole et du gaz en Europe.

Les électrolyseurs Plug seront alimentés par une énergie 100% renouvelable. Ils produiront environ 43 tonnes d'hydrogène vert par jour pour remplacer l'hydrogène gris utilisé dans le processus de raffinage du pétrole. Cela permettra d'éliminer environ 516 tonnes de CO2 (dioxyde de carbone) par jour.

" Plug joue un rôle clé dans le développement de la filière de l'hydrogène vert en Europe grâce au déploiement de notre technologie PEM, à la pointe de la technologie ", a déclaré Andy Marsh, CEO de Plug. " Nous démontrons que l'hydrogène vert peut être produit à grande échelle pour décarboner les industries difficilement décarbonables tout en aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone."

Plug a apporté un soutien technique à l'étude d'ingénierie et de conception (FEED) qui a précédé la phase d'exécution du projet. Les électrolyseurs seront livrés et installés au cours de l'année 2024.

Les électrolyseurs de Plug PEM de Plug sont construits de façon modulaire, afin de garantir un faible encombrement et un fort potentiel d'expansion. La production d'hydrogène des électrolyseurs s'ajuste instantanément en fonction de la puissance du réseau électrique, ce qui s'avère essentiel lorsqu'ils sont associés à des sources d'énergie renouvelable intermittentes.

Les stacks PEM du système seront fabriquées dans la gigafactory de Plug à Rochester, New York. La gigafactory a actuellement une capacité mensuelle de 100 MW de stacks d'électrolyseurs.