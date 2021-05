Plug Power : nomination de Benjamin Haycraft

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Plug Power Inc, l'un des principaux fournisseurs de solutions hydrogène clés en main au service de l'économie mondiale de l'hydrogène vert, annonce la nomination de Benjamin Haycraft en tant que Vice-Président Stratégie et Business développement Europe. Cette nomination confirme la volonté de Plug Power d'accroître ses opportunités de développement en Europe.

Avant de rejoindre Plug Power, Benjamin Haycraft a conseillé l'entreprise en tant que banquier d'affaires pour Santander, conduisant ainsi à l'annonce début 2021 de projets de joint-venture avec des leaders européens comme le Groupe Renault en France et Acciona dans la péninsule ibérique. Basé en France, Benjamin Haycraft sera chargé de mettre en oeuvre la stratégie européenne de Plug Power, d'identifier des opportunités de croissance externe, d'assurer l'interface commerciale entre Plug Power et ses partenaires, et de déployer à grande échelle des infrastructures de production et de distribution d'hydrogène vert à travers l'Europe.

Plug Power fournit des solutions hydrogène et de piles à combustible en Europe depuis plus de 10 ans, souvent en partenariat avec des entreprises européennes majeures comme Carrefour, IKEA, BMW et GAUSSIN. Plug Power nourrit de fortes ambitions de développement en Europe et entend y renforcer considérablement sa présence dans les prochains mois, sur les marchés de la mobilité commerciale sur route alimentée par pile à combustible, de la production et de la distribution d'hydrogène vert et des électrolyseurs d'envergure.

M. Haycraft reportera à Sanjay Shrestha, Chief Strategy Officer chez Plug Power et General Manager de la division Energy Solutions. "C'est indéniable, l'Europe jouera un rôle clé dans l'émergence d'une économie de l'hydrogène vert", a déclaré M. Shrestha. "Je suis ravi que Benjamin rejoigne l'équipe de Plug Power. Il a été témoin de la capacité inégalée de Plug Power à relier toute la chaîne de valeur de l'hydrogène pour déployer des solutions clé en main et compétitives dès aujourd'hui. Ses compétences en stratégie ne pourront que nous aider à renforcer nos perspectives de commercialisation sur le continent."