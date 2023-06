Plug Power Inc va développer trois usines de production d'hydrogène vert en Finlande

(Boursier.com) — Plug Power Inc, fournisseur de solutions d'hydrogène vert clés en main, développera trois usines de production d'hydrogène vert en Finlande. Ces usines permettront de produire 850 tonnes par jour (TPD) d'hydrogène vert, soit 2,2 gigawatts (GW) de capacité d'électrolyse, d'ici la fin de la décennie. La décision finale d'investissement sera actée d'ici 2025/2026. Ces projets devraient compter parmi les investissements les plus importants sur le marché européen.

L'hydrogène vert sera produit à partir des électrolyseurs PEM et de la technologie de liquéfaction de Plug. Il permettra de soutenir la production d'ammoniac et de minerai de fer de réduction directe (HBI), réduira la dépendance aux combustibles fossiles et soutiendra matériellement la décarbonisation de l'Europe.

Il s'agit d'une décision stratégique importante pour Plug et pour l'Europe : la capacité d'électrolyseur installé représente près de 5% du plan RePower EU, qui vise à produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable en Europe d'ici 2030. Ces trois projets soutiendront le développement de l'électricité et de l'hydrogène verts autour du programme de dorsale hydrogène européenne (EHB = European Hydrogen Backbone) près de la baie de Bothnian.