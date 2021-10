Plug Power et Lhyfe concluent un accord pour le développement de sites de production d'hydrogène renouvelable à travers l'Europe

(Boursier.com) — Plug Power Inc, l'un des principaux fournisseurs de solutions hydrogène clés en main au service de l'économie mondiale de l'hydrogène vert, et Lhyfe, producteur et fournisseur pionnier d'hydrogène renouvelable et écologique, ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour poursuivre leur collaboration et développer conjointement des usines de production d'hydrogène vert dans toute l'Europe.

L'objectif est d'installer une capacité totale de production d'hydrogène de 300MW en opération 2025, et le démarrage du développement d'un site de 1GW.

L'accord s'appuie sur une collaboration initiée début 2021 entre les deux sociétés. Dans le cadre de ce projet, la technologie d'électrolyse de Plug Power fournira une capacité d'1 MW à la première installation au monde de production d'hydrogène offshore, développée par Lhyfe et alimentée par l'électricité d'une éolienne flottante au large du Croisic, à SEM-REV, le site d'essais en mer de Centrale Nantes. Ce site sera opérationnel dès 2022.

Les dirigeants de Plug Power et de Lhyfe se sont réunis aujourd'hui à Paris à l'occasion du salon Hyvolution 2021 où ils ont signé un protocole d'accord (MoU) détaillant leurs rôles et responsabilités respectifs, ainsi que leurs objectifs pour les années à venir.

"Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec Lhyfe pour mener la révolution verte de l'hydrogène à travers l'Europe", a déclaré Andy Marsh, PDG de Plug Power. "L'équipe de Lhyfe a de fortes ambitions et un potentiel important qui s'alignent sur notre propre vision d'un avenir décarboné, et sur notre capacité à faire évoluer rapidement le domaine de l'hydrogène. En Amérique du Nord, nous avons déjà construit une "autoroute de l'hydrogène" robuste, qui comprend 165 stations de ravitaillement en hydrogène et de groupes électrogènes à hydrogène pour les entreprises et les institutions, un succès que nous entendons reproduire en Europe."