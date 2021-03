Plug Power dévisse, les comptes devront être révisés !

(Boursier.com) — La start-up américaine Plug Power, pionnière de la pile à combustible à hydrogène, plonge de plus de 8% mercredi à Wall Street, après avoir annoncé qu'elle devrait retraiter a posteriori ses comptes des trois dernières années... Le titre a dévissé de près de 20% en début de séance, avant de se reprendre progressivement, les problèmes comptables étant imputés à des erreurs, et non à des fraudes comptables. Le titre de Plug Power a tout de même été multiplié par plus de 12 depuis un an.

Les comptes de années 2018, 2019 devront être retraités, a indiqué la société, ainsi que les trois premiers trimestres de 2020, qui ont été grevés par des erreurs comptables. Le groupe a reporté par conséquent la publication de son rapport annuel 2020.

Plug Power, qui a notamment conclu récemment un partenariat avec Renault, a expliqué que la nature innovante de ses activités avait entraîné des interrogations sur la façon de classer certains éléments selon les règles comptables américaine (GAAP). Les changements attendus porteront essentiellement sur des éléments sans incidence sur la trésorerie, en particulier la façon de classer certains coûts, ce qui a minimisé les coûts de recherche et développement, et a accru les coûts des ventes.

Les révisions comptables ne devraient pas modifier la trésorerie de la société, a indiqué Plug Power, qui affirme aussi maintenir ses objectifs financiers, à savoir des vente brutes de 475 millions de dollars en 2021, de 750 M$ en 2022 et de 1,7 milliard de dollars en 2024.