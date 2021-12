Plug Power : accord d'approvisionnement et de logistique à long terme avec Certarus

(Boursier.com) — Plug Power Inc, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'hydrogène clés en main pour l'économie mondiale de l'hydrogène vert, et Certarus (USA) Ltd, le premier transporteur de gaz naturel comprimé d'Amérique du Nord, ont conclu un accord d'approvisionnement et de logistique à long terme afin de renforcer et d'étendre l'infrastructure nécessaire pour accélérer le développement de l'hydrogène vert en tant que carburant.

Les deux entreprises tireront parti de la synergie de leurs expertises respectives en matière de production d'hydrogène, de distribution d'énergie mobile et de technologies connexes pour améliorer la chaîne d'approvisionnement nord-américaine. Elles contribueront ainsi à faire de l'hydrogène une option abordable et pratique pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs émissions de carbone et à atteindre leurs objectifs ESG dans de nombreux secteurs industriels.