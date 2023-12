Plug Power a achevé l'installation et la mise en service d'un système d'électrolyseur au centre d'approvisionnement d'Amazon à Aurora

(Boursier.com) — Plug Power Inc, leader mondial des solutions hydrogène complètes pour l'économie verte de l'hydrogène, a achevé l'installation et la mise en service d'un système d'électrolyseur au centre d'approvisionnement d'Amazon à Aurora, dans le Colorado. L'électrolyseur à membrane échangeuse de protons d'un mégawatt (MW) est le premier pour Amazon et produit de l'hydrogène à faible teneur en carbone pour alimenter plus de 225 chariots élévateurs à fourche alimentés par des piles à hydrogène sur le site, connu sous le nom de DEN8.

L'électrolyseur Plug 1MW, qui utilise de l'électricité et de l'eau pour produire de l'hydrogène, peut alimenter jusqu'à 400 chariots élévateurs alimentés par des piles à hydrogène.