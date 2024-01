Plug inaugure la plus grande usine de production d'hydrogène vert liquide des États-Unis

(Boursier.com) — Plug Power Inc a mis en service le 23 janvier la plus grande usine de production d'hydrogène vert des États-Unis à Woodbine, dans l'état de Géorgie. L'usine produira jusqu'à 15 tonnes par jour (TPD) d'hydrogène électrolytique liquide, afin d'alimenter environ 15.000 chariots élévateurs par jour. Plug est le principal fournisseur de solutions d'hydrogène vert clés en main.

L'hydrogène vert sera produit par 8 électrolyseurs PEM (membrane échangeuse de protons) d'une puissance de 5MW chacun, fabriqués par Plug. Il s'agit du plus grand déploiement d'électrolyseur PEM aux États-Unis.

La technologie PEM de Plug permet d'électrolyser l'eau, en séparant les molécules d'oxygène et celles d'hydrogène. L'hydrogène gazeux est ensuite condensé sous forme liquide à -253 degrés Celsius, puis livré aux stations de ravitaillement hydrogène des clients de Plug via son réseau de transport cryogénique.

"Nous venons de franchir une étape majeure pour Plug et pour l'ensemble de la filière hydrogène", a déclaré Andy Marsh, PDG de Plug Power. "La mise en service de cette usine d'hydrogène vert nous positionne comme le principal constructeur d'infrastructures mondiales d'hydrogène, afin de répondre à la demande de nos clients en matière de décarbonisation de leurs activités."

Deux fois plus vite

Plug a achevé la construction de cette usine en 18 mois, soit deux fois plus vite que la norme industrielle en vigueur fixée à 3 ans pour les usines d'hydrogène. L'emplacement de l'usine à proximité des autoroutes I-95 et I-10 permet un accès privilégié à ses clients à travers les États-Unis et aux principaux centres commerciaux et industriels du pays.

Cette usine renforce les capacités de production d'hydrogène de Plug, pour fournir à ses clients un carburant durable destiné à des opérations de manutention, de flottes de véhicules électriques à pile à combustible et d'applications d'énergie stationnaire. La production d'hydrogène liquide, associé à la production continue d'hydrogène gazeux, devrait avoir un impact positif sur le résultat net de Plug et constitue une nouvelle étape dans la stratégie d'expansion de l'entreprise.

La mise en service de cette usine de production d'hydrogène vert liquide, s'ajoute aux usines d'électrolyseurs, de piles à combustible et d'équipements cryogéniques de Plug, déjà opérationnelles... Elle permet à l'entreprise de poursuivre son objectif de créer un écosystème complet de l'hydrogène vert, qui intègre l'ensemble de la chaîne de valeur : production, stockage, livraison.

Plug exploite depuis plus d'un an une usine pilote d'hydrogène gazeux en Géorgie qui utilise la technologie d'électrolyse de 5 MW de Plug. L'entreprise travaille également sur de nombreuses autres usines aux États Unis, soit réalisées ou bien en projet, notamment en Louisiane, dans l'État de New York et au Texas.