Plug fournit un système de piles à combustible de 8 MW pour alimenter la ville de Calistoga en Californie

(Boursier.com) — Plug Power Inc fournira un système de piles à combustible à hydrogène de 8 MW pour alimenter la ville de Calistoga (Californie). L'entreprise Suisse Energy Vault assure la conception et l'intégration d'un système hybride de micro-réseau inédit pour fournir une alimentation de secours à Calistoga lors des coupures d'électricité dues à des situations d'urgences telles que des feux forêt.

La construction du système de stockage d'énergie à Calistoga devrait commencer au quatrième trimestre 2023 et l'exploitation commerciale est prévue pour le deuxième trimestre 2024. Il s'agira de la plus importante installation de piles à combustible à hydrogène des États-Unis.

Pour lutter contre les incendies de forêt, la California Public Utility Commission (CPUC) exige que les opérateurs du réseau électrique de l'État coupent l'électricité en cas de conditions météorologiques défavorables. Energy Vault propose une solution sans carbone combinant à la fois une petite partie de batteries à faible durée de vie pour répondre aux besoins de démarrage à froid et de formation au réseau, et des piles à combustible vertes alimentées à l'hydrogène pour plus de 48 heures de stockage. Cette solution permettra à Pacific Gas and Electric Company (PG&E) d'éliminer le besoin de louer des générateurs diesel mobiles pour fournir une alimentation de secours à Calistoga pendant des événements de coupure d'électricité pour la sécurité publique (PSPS).