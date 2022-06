Plug construit une mega-usine d'hydrogène vert dans le Port d'Anvers-Bruges

(Boursier.com) — Plug Power Inc annonce la construction d'une usine de 100 mégawatts qui devrait produira jusqu'à 35 tonnes d'hydrogène vert par jour dans le Port d'Anvers-Bruges (Belgique), deuxième plus grand port industriel d'Europe. La construction du site, estimée à plusieurs centaines de millions d'euros, commencera dès l'obtention des permis, prévue pour 2023 au plus tard.

La production d'hydrogène vert devrait démarrer fin 2024, avec une mise en service de l'usine en 2025. Il s'agit de la première usine d'hydrogène vert à grande échelle construite par Plug en Europe.

Plug a signé un contrat de concession de 30 ans pour construire son usine d'hydrogène vert sur un terrain de plus de 11 hectares loué dans le cadre de l'accord. La technologie d'électrolyse et de liquéfaction de Plug permettra de produire jusqu'à 12 500 tonnes par an d'hydrogène vert liquide et gazeux pour le marché européen. L'Europe est au coeur de la stratégie de Plug, comme en témoignent de nombreux investissements récents, tels que l'inauguration d'une usine de production de véhicules utilitaires légers à hydrogène avec Renault à Flins, en France, l'acquisition du groupe Frames, basé aux Pays-Bas, et l'ouverture d'un centre de services et de logistique à Duisbourg, en Allemagne.

"Alors que l'Europe est aux prises avec les défis urgents du changement climatique et de sécurité énergétique, notre accord avec Port d'Anvers-Bruges permettra de fournir au marché européen de l'hydrogène vert produit localement" a déclaré Andy Marsh, PDG de Plug. "La crise énergétique en Europe, qui résulte de la situation géopolitique actuelle, a accéléré la demande de projets de développement d'hydrogène vert. Plug est déjà l'un des plus importants investisseurs dans l'écosystème d'hydrogène européen, et l'un des plus grands employeurs en Europe parmi les entreprises du secteur. Notre investissement dans une première usine de production d'hydrogène vert au coeur de l'Europe renforce notre engagement sur le marché européen", a ajouté M. Marsh.

Jacques Vandermeiren, PDG du Port d'Anvers-Bruges souligne : "La signature de Plug Power est une confirmation de l'attractivité de notre port et du district NextGen. Leur projet correspond parfaitement à notre vision de l'économie circulaire. Nous donnons toutes ses chances à l'hydrogène en tant que carburant et vecteur d'énergie propre et nous nous engageons par conséquent comme pionnier actif de l'économie de l'hydrogène. Je remercie Plug Power pour leur confiance ainsi que toutes les parties impliquées."