Plug annonce une production record de stacks d'électrolyseurs PEM au premier trimestre

(Boursier.com) — Plug Power Inc, l'un des principaux fournisseurs de solutions hydrogène clés en main au monde, a produit un total de 122 MW de stacks d'électrolyseurs PEM au premier trimestre 2023. Il s'agit d'un record absolu pour l'entreprise et pour l'industrie des électrolyseurs PEM.

Au premier trimestre, Plug a livré près de 1.000 stacks pour des applications spécialisées, allant de quelques centaines de watts à 150 KW, pour un total de 5,7 MW. Plug prévoit d'augmenter la capacité de production de son usine de production d'hydrogène vert de Rochester (NY) à 100 MW par mois au milieu du deuxième trimestre 2023. Plug devrait encore augmenter la production au troisième trimestre 2023. L'usine pourra à termes produire jusqu'à 2.5GW par an.

"Plug travaille activement à développer l'écosystème de l'hydrogène vert, en amplifiant les capacités de production et en créant une chaîne d'approvisionnement résiliente " a déclaré le PDG de Plug, Andy Marsh. "Les capacités de fabrication à grande échelle de Plug dans nos installations de pointe à Rochester et Albany sont inégalées et nous ont permis de répondre à la demande croissante d'électrolyseurs".