Plateforme de Carling : Total respectera ses engagements quant au développement de l'activité résines en son sein

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite aux informations publiées par certains médias "qui ont suscité une émotion légitime sur le site de Carling", Total confirme que :

- Il n'y a pas de processus de vente en cours de la société Cray Valley

- Total respectera les engagements pris en 2013 lors de la restructuration du site de Carling relative aux activités mondiales de résines C4 (Ricon, Krasol) et de résines RW (Cleartack) qui sont destinées à se développer dans le giron du Groupe.

Total réaffirme ainsi son engagement envers la plateforme pétrochimique de Carling et sa région. Depuis l'investissement d'avenir de 2013, la plateforme de Carling s'est développée en misant sur les résines de spécialités, la formulation de polymères à valeur ajoutée pour le marché automobile et a également consolidé sa place de 1er site de production de Polystyrène du Groupe en Europe.

Par ailleurs, une Convention Volontaire de Développement Economique et Social, signée avec l'Etat, la Région Grand Est et les collectivités locales, a permis d'accompagner l'implantation de plusieurs projets industriels tiers sur la plateforme de Carling. Ces quatre projets portés par les sociétés Metex, Afyren, SNF Coagulants et Quaron représentent un investissement de 125 millions d'euros et la création de 143 emplois sur le site.