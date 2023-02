Plastivaloire : un scénario validé

(Boursier.com) — Plastivaloire campe sur les 3,30 euros ce mercredi, alors que le groupe a réalisé au premier trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 189,6 ME, en hausse de +18% (+17,6% à taux de change constant). Plastivaloire indique retrouver comme attendu ses niveaux de production d'avant crise dans un contexte de reprise de la production automobile mondiale notamment en Europe.

L'essentiel de la croissance est ainsi porté par le segment Automobile (pièces et outillages) qui enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 153,3 ME, en hausse de +21,3%.

Dans un contexte où la production automobile mondiale devrait confirmer son rebond en 2023 sans pour autant retrouver totalement ses niveaux d'avant crise, Plastivaloire maintient son objectif d'un chiffre d'affaires 2022-2023 autour de 730 ME.

Face au renchérissement de l'énergie en 2023 et de ses coûts de production, Plastivaloire continue de mettre en oeuvre des mesures d'adaptation comprenant des négociations de prix avec les clients et une gestion rigoureuse de ses charges. Le groupe vise une marge d'EBITDA en légère amélioration par rapport à 2021-2022, cependant toujours nettement en deçà des performances d'avant crise. Plastivaloire se déclare confiant sur sa capacité à revenir progressivement à ses niveaux normatifs de performance économique, une fois le contexte inflationniste normalisé.

Le groupe poursuit également ses discussions avec ses partenaires bancaires afin de disposer de lignes de financements complémentaires pour accompagner son développement et le lancement de nouveaux programmes tout en préservant sa trésorerie disponible...

"Malgré ce bon début d'exercice, la prudence du management ne nous incite pas à relever nos attentes (la guidance de CA implique une stabilité du CA sur les neuf prochains mois)" commente Portzamparc qui confirme son scénario et sa recommandation 'Conserver', ainsi que son objectif de cours de 3,4 euros.