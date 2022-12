Plastivaloire : un résultat net lourdement déficitaire

(Boursier.com) — Plastivaloire enregistre sur l'exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires de 704,2 ME à +4% malgré la persistance des périodes de stop & go en particulier au premier semestre.

La rentabilité opérationnelle est pénalisée par l'augmentation élevée du coût des matières premières ainsi que de l'énergie et du transport.

Sur l'exercice, la marge d'EBITDA ressort à 7,4% soit -2,6 pts par rapport à 2020-2021.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 4,3 ME contre 21,6 ME.

Les charges non récurrentes sont en forte augmentation compte tenu des provisions passées pour la fermeture du site de Creutzwald et pour la dépollution du site de Morteau.

Le résultat net s'établit à -20,2 ME, dont -22,7 ME en part du Groupe.

L'endettement net ressort à 240,4 ME pour des capitaux propres de 257,3 ME au 30 septembre 2022, soit un taux d'endettement net de 93,4%.

Plastivaloire anticipe grâce à son portefeuille de programmes une poursuite de la croissance en Europe et en Amérique du Nord et vise sur l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires autour de 730 ME.

La poursuite de l'adaptation à l'inflation sera l'enjeu majeur de 2022-2023. Sur l'exercice, Plastivaloire vise une marge d'EBITDA en légère amélioration par rapport à 2021-2022.