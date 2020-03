Plastivaloire : un analyste s'ajuste

(Boursier.com) — Le fabricant de pièces plastiques Plastivaloire perd 5,5% ce mercredi midi à 2,97 euros, alors que le groupe a pris la décision de fermer progressivement l'ensemble de ses sites de production en France, en concertation avec ses clients afin de pas brutalement couper les livraisons et la chaîne logistique. Ces mesures visent à protéger la santé de tous les collaborateurs et à freiner la propagation du virus...

Plastivaloire précise que la durée de fermeture dépendra de l'évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales. Des mesures similaires sont prises sur les sites européens en fonction du contexte sanitaire local et des recommandations gouvernementales, toujours en concertation avec les clients. Le groupe assure qu'il tiendra le marché informé des évolutions importantes.

Portzamparc rappelle que "sur les 32 usines du groupe, 13 sont basées en France et sont concernées par les mesures, 12 en UE (dont 7 en Europe de l'Est) et 7 hors UE (13% CA réalisé en Amérique). Sur cette base, nous estimons que plus de 2/3 de la production du groupe pourraient être impactés et perturbés à terme... En première approche et en prenant l'hypothèse d'un retour à la normale d'ici fin avril nous révisons nos estimations de CA 2019/20 de 755,5 ME (vs guidance de 750 ME) à 705,7 ME (-3%; -4,1% à pcc) et ajustons notre marge d'EBITDA de 10,6% (guidance >10,4%) à 9%".

Conclusion : "Nous ajustons notre objectif de 7,2 à 3,9 euros et maintenons à ce stade notre opinion 'Conserver' sur le dossier".