Plastivaloire : un analyste reste prudent

(Boursier.com) — Plastivaloire campe sur les 3,25 euros ce mercredi, alors que le groupe a réalisé un 2ème trimestre 2022-2023 (janvier-mars 2023) supérieur à ses anticipations et a franchi pour la première fois la barre symbolique de 200 ME sur un trimestre. Le chiffre d'affaires sur la période ressort ainsi à 231,8 ME, en hausse de +29,8% (+29,5% à taux de change constant). Plastivaloire recueille ainsi les fruits de ses référencements obtenus lors des années précédentes sur des programmes porteurs, dans un contexte redevenu plus normatif pour la production automobile, notamment en Europe, après les fortes perturbations des années précédentes.

Le chiffre d'affaires trimestriel du secteur "Automobile" ressort ainsi à 190,2 ME en hausse de +35,4%.

Le secteur "Industries" confirme sa bonne orientation et enregistre un chiffre d'affaires de 41,5 ME (+9,2%). Les secteurs Automobile et Industries représentent respectivement 82,1% et 17,9% du chiffre d'affaires trimestriel.

Par zone géographique, l'Europe ressort à 204,2 ME (+34,2% ; +35,5% à taux de change constant) reflétant la forte reprise de la production automobile locale. Portée l'an passé par le démarrage de nouveaux programmes en Automobile et en Industries, l'activité de la zone Amérique (États-Unis Mexique) se maintient à un haut niveau avec un chiffre d'affaires trimestriel de 27,6 ME et bénéficie d'un effet de change positif (+4,8% ; -5,3% à taux de change constant).

La performance historique réalisée au 2ème trimestre porte le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022-2023 au niveau record de 421,4 ME, (+24,2% par rapport à la même période en 2020 2021 ; +24% à taux de change constant).

Objectif confirmé

Ce bon niveau d'activité permet au groupe de confirmer son objectif d'une légère amélioration de sa marge d'EBITDA par rapport à 2021-2022. Cette dernière restera cependant inférieure aux standards habituels du Groupe. En effet, bien que l'inflation des coûts de production, en particulier de l'énergie et des salaires, commence à être répercutée sur les prix de vente, elle continue d'impacter la marge.

Ce niveau de marge inférieur aux niveaux historiques, conjugué aux besoins d'investissements liés à la mise en oeuvre des nouveaux programmes, conduit à des tensions sur la trésorerie sur les 6 prochains mois.

L'accroissement du Besoin en Fonds de Roulement et le niveau de la dette à moins de 6 mois (27 ME) ont conduit le groupe à étudier le réaménagement de sa dette et rechercher un apport de nouvelles liquidités.

Dans ce contexte, Plastivaloire poursuit ses discussions avec ses partenaires financiers et actionnaires majoritaires en vue renégocier la dette existante et d'obtenir une nouvelle enveloppe de financement, visée à hauteur de 30 ME, qui permettra au Groupe de disposer de nouvelles ressources pour faire face à ses échéances et accompagner ses besoins d'investissement sur le moyen terme.

"Notre scénario est aligné sur la nouvelle guidance... Nous tablons désormais sur une croissance 2022-2023 de +12% (vs +4%) et confirmons une marge d'EBITDA de 8,2%" commente Portzamparc, pour qui ce scénario implique un CA S2 "flat"... "Malgré l'inflexion de tendance de ce début d'année, les sujets de financement court terme devraient continuer de peser sur le titre. Nous restons prudents et maintenons notre opinion Conserver" conclut l'analyste qui vise un cours de 3,40 euros avec un avis à "conserver" sur le dossier.