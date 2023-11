Plastivaloire : sur une bonne dynamique

(Boursier.com) — Le Groupe Plastivaloire réalise un 4e trimestre -de juillet à septembre 2023- solide, avec un chiffre d'affaires de 191,5 millions d'euros, en hausse de +3,3% (+4,8% à taux de change constant) par rapport au 4e trimestre 2021-2022. Cette performance constitue un nouveau record d'activité pour un 4e trimestre en rappelant que la base de comparaison était exigeante (+29% de croissance au 4ème trimestre 2021-2022).

Cette performance trimestrielle permet au groupe de franchir pour la première fois le cap des 800 ME sur 12 mois. Le chiffre d'affaires annuel 2022-2023 ressort ainsi à 834,2 ME, en hausse dynamique de +18,5% sur l'année (+18,2% à taux de change constant). Ce niveau est supérieur à l'objectif fixé en août dernier (entre 810 et 830 ME).

Le bon niveau d'activité, les actions menées afin de limiter l'impact de l'inflation sur ses coûts ainsi que l'ajustement de sa politique tarifaire confortent l'objectif d'une marge d'Ebitda 2022-2023 légèrement supérieure au 2e semestre à celle du 1er semestre (pour rappel 7,9%).

Perspectives

Dans une conjoncture économique incertaine qui pourrait peser sur la production automobile, le groupe continuera de s'appuyer sur sa bonne dynamique de programmes et visera en priorité la poursuite du redressement de ses indicateurs de marge.

Les objectifs annuels pour le prochain exercice seront précisés, comme chaque année, lors de la publication de ses résultats 2022-2023 le 18 décembre 2023.