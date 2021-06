Plastivaloire : sur les 8 euros

(Boursier.com) — Plastivaloire grimpe de 3% sur les 8 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé au premier semestre 2020-2021 (octobre-mars) un chiffre d'affaires de 373,3 ME, en croissance de +1,8% (+4,4% à taux de change constant), soit le chiffre d'affaires semestriel le plus élevé de son histoire. La croissance aurait été également plus forte sans la pénurie de semi-conducteurs qui perturbe les cadences de production mondiale, notamment en automobile. Le groupe atteint un niveau semestriel d'EBITDA record à 41,1 ME, soit une hausse de +15,1% nettement supérieure à celle du chiffre d'affaires. La marge d'EBITDA s'élève ainsi à 11%, dépassant d'un point l'objectif fixé par le Groupe.

Cette belle performance s'appuie sur la bonne maitrise des coûts de production, ainsi que sur les optimisations de charges mise en place par le groupe pendant la crise sanitaire.

Après comptabilisation de dotations nettes aux amortissements, reflet des investissements récents, le résultat opérationnel courant s'établit à 18,5 ME en croissance de +17,8%, représentant 4,9% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel affiche une progression remarquable de +86% à 18,6 ME, n'étant pas cette année pénalisé par des charges nettes non courantes.

Sur ce premier semestre, la génération de free cash-flow progresse à 12,4 ME en ligne avec les objectifs fixés par le groupe. L'excédent de trésorerie a été dédié au paiement de dividendes aux minoritaires des filiales et du groupe à hauteur de 3,5 ME, au service de la dette et au désendettement. La dette financière nette se réduit à 259,5 ME (237,5 ME hors dettes locatives - IFRS 16) pour des capitaux propres de 280,6 ME, soit un taux d'endettement net de 92% (85% retraité des dettes locatives). La trésorerie disponible est de 54 ME au 31 mars 2021.

Le groupe a décidé de conserver pendant 5 ans les Prêts Garantis par l'Etat (PGE) d'un montant cumulé de 32 ME souscrits l'an dernier auprès de ses différents partenaires financiers. De nouveaux PGE d'un montant de 20 ME ont été souscrits en avril, renforçant d'autant la trésorerie disponible pour accompagner la croissance...

Perspectives

La solidité de l'activité et la forte progression des résultats au premier semestre, confirme la capacité du Groupe à bénéficier de la reprise progressive du marché. Sur le plan commercial, le Groupe a retrouvé un rythme d'acquisition de nouvelles affaires équivalent à celui, déjà élevé, du second semestre 2018-2019, ce qui renforce la visibilité sur les prochaines années, notamment en Automobile.

La pénurie mondiale de composants électroniques pèse en revanche sur les cadences de production à court terme, contraignant les constructeurs automobiles à enchainer des périodes de "stop & go" dans leurs centres de production depuis le mois de mars. Cette situation perdure en juin et la visibilité reste limitée sur la fin de cet aléa conjoncturel.

Dans ces conditions, le groupe revient prudemment pour 2020 2021 aux objectifs initiaux qui avaient été donnés au début de l'exercice, à savoir un chiffre d'affaires de plus de 700 ME (vs 629,2 ME en 2019-2020) et une marge d'EBITDA d'au moins 10% (vs 7,4% en 2019-2020).

Le groupe continue en parallèle de mener des actions pour optimiser son efficience opérationnelle afin d'en recueillir pleinement les bénéfices une fois la production industrielle revenue à son niveau avant Covid-19, ce qui est attendu pour 2022.

"En première approche, la révision des objectifs nous amène à abaisser légèrement notre scénario annuel pour viser désormais un CA en croissance de +14% (vs +16%) et une marge d'EBITDA de 10,4% (vs 10,8%)" commente Portzamparc qui confirme son opinion 'Conserver' et ajuste son TP de 7,6 à 7,2 euros...