Plastivaloire : sous pression après les annonces

(Boursier.com) — Plastivaloire recule de 3% à 3,19 euros ce jeudi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 192,9 ME au 1er trimestre de son exercice 2023-2024 (d'octobre à décembre 2023) en hausse de +1,7% (+2,7% à taux de change constant). Plastivaloire atteint ainsi un nouveau record de chiffre d'affaires pour un 1er trimestre malgré un effet de change défavorable. L'activité du segment Automobile (pièces et outillages) enregistre un chiffre d'affaires de 157,2 ME, en progression de +2,5%. Le Groupe s'appuie notamment sur le lancement et la montée en puissance des nouveaux programmes gagnés les années précédentes.

Dans un environnement économique contrasté, le secteur "Industries" a réalisé un chiffre d'affaires de 35,7 ME, en léger retrait de 1,8%. Les secteurs Automobile et Industries représentent respectivement 81,5% et 18,5% du chiffre d'affaires trimestriel.

Contexte incertain

Malgré un contexte économique incertain qui pourrait peser sur les cadences de la production automobile mondiale, le Groupe confirme son objectif, après la forte croissance enregistrée en 2022- 2023, de consolider son chiffre d'affaires 2023-2024 au-dessus de 800 ME pour le 2ème exercice consécutif. Plastivaloire s'appuiera notamment sur le lancement d'une trentaine de nouvelles productions gagnées dans le secteur automobile au cours des exercices précédents et sur la poursuite des négociations avec les clients pour indexer les prix de vente au contexte inflationniste...

Portzamparc ajuste ses anticipations de CA annuel en repli de 3,2%, contre une stabilité, et confirme une amélioration de marge d'Ebitda (8,5% / +0,2%). De quoi conserver le dossier, mais avec un cours cible ajusté de 3,3 ) 3,1 euros.