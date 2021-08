Plastivaloire : sous pression après l'avertissement

(Boursier.com) — Plastivaloire est logiquement chahuté en début de séance après avoir lancé un avertissement sur ses revenus annuels. Dans les premiers échanges, le titre abandonne plus de 5% à 16,4 euros. Evoquant la pénurie mondiale de composants électroniques qui ralentit les cadences de production et perturbe la production industrielle, notamment dans l'automobile, l'équipementier a prudemment ajusté son objectif de chiffre 2021 entre 670 ME et 680 ME, contre plus de 700 ME précédemment, tout en conservant son objectif d'une marge d'EBITDA supérieure à 10%, grâce aux actions d'optimisation opérationnelle.

A la suite de la révision de ces objectifs, Portzamparc abaisse sa cible de 7,2 à 6,3 euros et confirme son opinion 'conserver'.