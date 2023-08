Plastivaloire s'envole après le nouveau relèvement de ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Plastivaloire est entouré au lendemain de la révision à la hausse de son objectif de chiffre d'affaires annuel. A la mi-journée, le titre de l'équipementier s'envole de près de 10% à 3,01 euros. Le groupe a réalisé au troisième trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 221,9 ME, en hausse de +23,5% (+23,7% à taux de change constant), supérieur aux attentes. L'avance prise sur les 9 premiers mois de l'exercice amène le management à relever sa guidance de revenus annuels entre 810 et 830 ME (780 ME précédemment).

Le bon niveau d'activité, associé aux actions menées pour atténuer l'impact inflationniste sur les coûts permet au groupe de tabler sur une marge d'EBITDA légèrement supérieure au second semestre à celle du premier semestre (pour rappel 7,9%). Elle restera toutefois encore inférieure à celle d'avant la crise sanitaire en raison du contexte conjoncturel (marge d'EBITDA de 10,4% en 2018-2019).

TP ICAP Midcap ajuste sa cible de 3,6 à 3,7 euros à la suite de ces annonces mais reste à 'conserver' en raison de l'endettement élevé du groupe, qui semble problématique en période de renchérissement du refinancement.

Malgré le maintien d'un fort niveau d'activité, Portzamparc réitère aussi son avis 'conserver' du fait de la faible génération de FCF et du désendettement limité attendu au cours des prochains exercices. L'objectif est ajusté de 3 à 3,1 euros.