Plastivaloire : revenus annuels de 677,2 ME

(Boursier.com) — Plastivaloire réalise sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021, un chiffre d'affaires de 677,2 ME, en croissance de +7,6% et de +9,4% à taux de change constant, un niveau en ligne avec le dernier objectif fixé entre 670 ME et 680 ME.

Le 4ème trimestre est en recul de -15,3% à 142,9 ME, fortement impacté par la pénurie mondiale de composants électroniques, qui contraint de nombreux clients, notamment les constructeurs automobiles, à ralentir leur cadence de production ou à enchaîner des périodes de stop & go dans leurs centres de production depuis mi-mars.

Plastivaloire a optimisé autant que possible ses coûts de production et ses charges. L'objectif d'une marge d'EBITDA supérieure à 10% est confirmé, soit un niveau proche de celui de l'exercice 2018-2019...