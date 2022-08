Plastivaloire : retour à la croissance salué par le marché

(Boursier.com) — Plastivaloire pointe en tête du palmarès (+5,1% à 4,2 euros) au lendemain de l'annonce d'une hausse de 11,6% (+10,8% à taux de change constant) de ses revenus au 3ème trimestre de son exercice 2021-2022, à 179,6 ME. Ce trimestre est marqué par le retour à la croissance du secteur Automobile (pièces et outillage), en progression de +9,1% à 142 ME. Le groupe indique avoir bénéficié de son positionnement sur des programmes porteurs dans un contexte de reprise progressive de la production automobile mondiale, malgré les pénuries en composants électroniques qui continuent de provoquer des épisodes ponctuels de " stop & go " chez les constructeurs.

Sur 9 mois, Plastivaloire enregistre un chiffre d'affaires de 518,9 ME, en léger recul par rapport à la même période en 2020-2021 (-2,9% et -2,3% à taux de change constant). La bonne orientation attendue au 4ème trimestre permet au Groupe de confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires annuel autour de 680 ME, supérieur au chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2020-2021.

Plastivaloire continue cependant de faire face à des coûts élevés au niveau des matières premières et de l'énergie et s'attache à répercuter ces augmentations subies dans ses prix de vente. L'impact favorable de ces négociations sera encore limité sur cet exercice compte tenu de leurs applications progressives. Le groupe vise ainsi sur le second semestre 2021-2022 une marge d'EBITDA en légère amélioration par rapport à celle du premier semestre. Sur le plan commercial, Plastivaloire enregistre un très bon niveau de prise de commandes depuis le début de l'exercice, le niveau de commandes des 9 premiers mois de l'année étant d'ores et déjà supérieur à celui enregistré sur la totalité de l'exercice 2020-2021.

Cette publication amène Portzamparc à relever légèrement son scénario de CA 2021-2022 (684 ME, +1%) et à abaisser ses attentes d'EBITDA 2021-2022 de 0,6pt à 7,4% (vs 8% précédemment) ce qui implique une marge EBITDA de 7,7% au second semestre, en progression de +0,6pt par rapport aux six premiers mois. A 'conserver' sur le titre, la maison de bourse ajuste son objectif de cours de 4,5 à 4,2 euros.