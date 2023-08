Plastivaloire relève son objectif de chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — Le groupe Plastivaloire a réalisé au troisième trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 221,9 ME, en hausse de +23,5% (+23,7% à taux de change constant), supérieur aux attentes. Sur la période, le groupe annonce avoir bénéficié du maintien de cadences de production élevées dans le secteur automobile, quasi sans période de " stop & go " comme cela avait été le cas lors des exercices précédents et des hausses de prix de vente afin de répercuter en partie l'impact de l'inflation sur les coûts de production.

Le chiffre d'affaires trimestriel du secteur " Automobile " ressort ainsi à 177,5 ME, en hausse de +25%. Le secteur " Industries " est également bien orienté et enregistre un chiffre d'affaires de 44,4 ME, en croissance de +18%.

Par zone géographique, l'Europe ressort à 194,2 MEUR (+27,1%) confirmant la reprise du marché après quasiment 3 années de bas de cycle en automobile. L'activité de la zone Amérique (États-Unis - Mexique), qui avait déjà rebondi sur l'exercice précédent, se maintient avec un chiffre d'affaires trimestriel de 27,7 ME (+3,5% et +1,5% à taux de change constant).

Cette performance porte le chiffre d'affaires 9 mois 2022-2023 à un niveau record de 642,7 ME, (+23,9% par rapport à la même période en 2021-2022 et +23,8% à taux de change constant).

L'avance prise sur les 9 premiers mois de l'exercice amène Plastivaloire à revoir à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel entre 810 et 830 ME (780 ME précédemment).

Le bon niveau d'activité, associé aux actions menées pour atténuer l'impact inflationniste sur les coûts permet au groupe de tabler sur une marge d'EBITDA légèrement supérieure au second semestre à celle du premier semestre (pour rappel 7,9%). Elle restera toutefois encore inférieure à celle d'avant la crise sanitaire en raison du contexte conjoncturel (marge d'EBITDA de 10,4% en 2018-2019).