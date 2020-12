Plastivaloire : publication bien accueillie

Crédit photo © Plastivaloire

(Boursier.com) — Plastivaloire s'adjuge près de 5% à 6,4 euros en début de séance, les opérateurs accueillant favorablement la publication annuelle de l'équipementier automobile, logiquement impactée par la crise actuelle. L'évolution toujours incertaine du contexte sanitaire et son impact potentiel rendent difficiles les projections sur 2020-2021. Le Groupe table cependant, à contexte non dégradé, sur une reprise vigoureuse de son activité et vise à se rapprocher le plus possible de la performance réalisée sur l'exercice 2018-2019, à savoir un chiffre d'affaires de plus de 700 ME et une marge d'Ebitda de 10%.

Pour Portzamparc, la bonne nouvelle de la publication est le maintien d'un FCF positif et le bon début d'exercice 2020-2021. Le broker, qui estime toujours que le titre est à ce stade bien valorisé, confirme son avis 'conserver' avec un objectif remonté de 5 à 5,5 euros.

Le redressement des fondamentaux se matérialise dès cette fin d'année 2020 et devrait se poursuivre sur 2021, explique Midcap Partners. En revanche, sur la base de ses estimations, le titre s'échange sur des niveaux supérieurs à l'historique pour 2021 et plutôt en ligne pour 2022. Le courtier reste ainsi neutre avec une cible réhaussée de 4,5 à 5,6 euros.