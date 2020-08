Plastivaloire : petite baisse après le point trimestriel

(Boursier.com) — Plastivaloire cède timidement 0,9% à 4 euros au lendemain d'un point trimestriel meilleur que redouté. L'équipementier automobile a en effet enregistré un chiffre d'affaires de 93,9 ME au troisième trimestre de son exercice décalé, réduit de moitié sur un an, mais légèrement supérieur au niveau anticipé en juin (manque de facturations estimé autour de 100 ME), grâce à une fin de trimestre mieux orientée avec des taux d'utilisation revenus à des taux proches de 80% par rapport à la normale.

Compte tenu de l'amélioration des taux d'utilisation, confirmée sur le mois de juillet, Plastivaloire assure que l'activité du 4ème trimestre sera moins impactée que le 3ème trimestre par le contexte sanitaire et économique. Le mois d'août, traditionnellement le moins important de l'exercice, reste quant à lui peu représentatif. Toutefois, compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la pandémie et sur la vigueur de la reprise au mois de septembre, le groupe maintient la suspension de ses objectifs annuels.

À la suite de ces annonces, Midcap Partners maintient son conseil 'neutre' et son objectif de 3,7 euros. Les projections pour 2021 sont toujours limitées par un manque de visibilité sur la capacité et la soutenabilité du rebond de la production automobile mondiale et les multiples de valorisation tiennent déjà compte de l'amélioration de la visibilité.