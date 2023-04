Plastivaloire : pas de dividende ; des tensions sur les marges et la trésorerie

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du Groupe Plastivaloire s'est réunie le 30 mars, au siège social de la société, à Langeais, sous la présidence du Président du Conseil d'administration, M. Patrick Findeling.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été adoptées à une large majorité.

Notamment, les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2021-2022, et l'affectation du résultat en capitaux propres sans versement de dividende. Les actionnaires ont aussi validé la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ainsi que les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2021-2022 aux dirigeants mandataires sociaux ;

Les actionnaires ont aussi approuvé le principe de rachats d'actions ordinaires pour 18 mois, dans la limite de 10% du capital.

Poursuite des discussions avec les clients et les partenaires bancaires

Lors de cette Assemblée, Plastivaloire a souhaité revenir sur le contexte inflationniste auquel fait face l'ensemble de la filière automobile. Le groupe est en effet confronté à des surcoûts importants sur les matières premières, les composants, les salaires et l'énergie. Ceux-ci mettent en tension ses marges et sa trésorerie.

Plastivaloire a indiqué aux actionnaires mener des négociations avec ses clients afin de répercuter ces hausses de coûts dans ses prix de vente. Le groupe négocie également avec ses partenaires bancaires pour couvrir les besoins en financement résultant de ce contexte inflationniste et des besoins d'investissements liés aux commandes enregistrées, notamment sous la forme d'un PGE Résilience.

Le Groupe est "confiant, au vu de son importance et de ses perspectives de développement, quant à l'issue favorable de ces discussions".