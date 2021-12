Plastivaloire : marge d'Ebitda de 10% sur 2020/2021

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020-2021 de Plastivaloire s'élève à 677,2 ME en croissance de +7,6% et de +9,4% à taux de change constant.

La marge d'EBITDA s'établit à 10% en ligne avec l'objectif annoncé et à un niveau proche de 2018-2019, soit 10,4%, avant la crise sanitaire.

La progression de 2,6 points par rapport à 2019-2020 s'appuie sur une marge brute élevée et sur un bon contrôle des coûts

opérationnels.

Le résultat opérationnel courant affiche une nette amélioration et s'établissent respectivement à 21,6 ME vs 0,1 ME en 2019-2020.

Le résultat net s'élève à 11,6 ME vs -13,7 ME.

Le free cash-flow a permis une réduction de 48,7 ME de l'endettement net du Groupe en un an à 213,4 ME.

le conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement d'un dividende de 0,14 Euro par action.

Au début de l'exercice 2021-2022, Plastivaloire indique faire toujours face à un contexte de marché défavorable. Les perturbations liées à la pénurie de composants électroniques devraient encore perdurer quelques mois, avant de se résorber progressivement en 2022, selon les anticipations de marché.

Dans ce contexte et fort de son positionnement diversifié, la société vise un chiffre d'affaires autour de 700 ME en 2021-2022 avec une amélioration de son activité trimestre après trimestre. L'objectif de marge d'EBITDA est fixé autour de 10%.